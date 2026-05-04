Il debutto nella Supercoppa ha già tracciato un primo solco e a beneficiarne è stato il Vicenza. Il netto 5-2 rifilato all’Arezzo rappresenta una vittoria larga e al tempo stesso un risultato grazie a cui i biancorossi di Gallo si candidano con decisione alla conquista del trofeo. Quel punteggio, di fatto, consente alla formazione berica di presentarsi all’ultima sfida con il vantaggio di poter contare su due risultati su tre contro il Benevento, nell’incontro in programma il 16 maggio allo stadio ‘Menti’. Questo significa che per la Strega il percorso si è fatto subito in salita, pur senza ancora scendere in campo: il rotondo successo del Vicenza, infatti, impone alla Strega un cammino perfetto: serviranno due vittorie per ribaltare la situazione e sperare di alzare al cielo anche la Supercoppa oppure un pareggio con l’Arezzo e un successo la settimana successiva al ‘Menti’.

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