“Il sindaco Clemente Mastella, con nota protocollata negli scorsi giorni ha scritto al segretario generale Riccardo Feola, nella qualità di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per sollecitargli un urgente riscontro circa l’adozione di eventuali misure, laddove opportune, finalizzate a salvaguardare l’integrità e l’imparzialità dell’Ente, con riferimento alla notizie, diffusamente riportate dai media, di indagini cui sarebbero sottoposte funzionarie del VI Settore del Comune (Urbanistica)”.

Questo il messaggio diramato dal vicesindaco delegato all’Anticorruzione Francesco De Pierro.

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