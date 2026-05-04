Elezioni a Castelfranco, Del Basso De Caro al debutto: “Qui potenzialità da sfruttare”

Una proposta, quella della lista “Castelfranco in Comune” capeggiata dal candidato sindaco Umberto Del Basso De Caro, che continua ad incuriosire la popolazione castelfranchese, ma anche il resto della Provincia che segue la vicenda con vivo interesse.

La scorsa settimana aveva destato scalpore la candidatura dell’onorevole nel piccolo centro fortorino, una decisione che era stata motivata con la necessità di essere presenti laddove mancasse una rappresentanza politica.

Una scelta che oggi lo stesso Del Basso De Caro conferma: “Il progetto che abbiamo presentato sabato sera, con una manifestazione in pubblica piazza, è evidentemente sempre quello di avere una rappresentanza politica nel Comune”.

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