Ambiente, infrastrutture, sviluppo, urbanistica.
Sono solo alcuni dei temi toccati dai programmi presentati dalle tre liste in corsa per le elezioni amministrative a Calvi.
Nel confronto tra le ricette proposte all’elettorato, partiamo oggi dall’ambiente, spesso inserito tra le priorità nelle agende degli enti locali, ma del quale poi sovente si perdono le tracce.
L’amministrazione uscente nel programma di Per Calvi parte da un elenco di risultati ottenuti durante il mandato. Tra questi, il superamento del 70 per centro della raccolta differenziata, l’attivazione del centro raccolta rifiuti, l’intensificazione dei controlli contro l’abbandono dei rifiuti, come la promozione delle giornate ecologiche.
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