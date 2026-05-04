Nel quadro di un’azione mirata finalizzata a rafforzare sul piano organizzativo l’Azienda sanitaria locale di Benevento, è stato posizionato un altro tassello, un incarico apicale di direttore sanitario per il Distretto di San Giorgio del Sannio. E’ l’esito di una selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico responsabile dell’Uos Assistenza sanitaria del Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, pubblicato lo scorso gennaio.
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