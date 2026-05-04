Volge al termine la procedura per l’assunzione di 56 operatori sociosanitari a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato, della durata per otto mesi, prorogabili.

E’ stata infatti pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, ratificata con delibera della dg dell’Asl Benevento, Tiziana Spinosa.

Era stata massiccia l’adesione , con ben 1.826 candidature all’avviso pubblico per Oss, da impiegare per le esigenze relative all’assistenza territoriale, di cui al D.M. 77/2022, nelle more del relativo reclutamento a tempo indeterminato (regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e delle prime linee guida per contingenti personale per la nuova rete di comunità, tra ospedali, case e centrali operative territoriali di comunità).

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