Il Castelpoto saluta l’Eccellenza. Il sogno del piccolo club sannita non si è avverato. Dopo un solo anno nel massimo torneo dilettantistico regionale, il team caro al presidente Stefano Muccio retrocede in Promozione.

Un epilogo amaro. Un finale amaro reso ancor più triste da un cammino, quello compiuto nel girone di ritorno, che ha compromesso il normale andamento della squadra, che pure aveva dimostrato di poter competere con le altre realtà della categoria.

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