E’ in programma sabato prossimo, 9 maggio alle 10, l’apertura del ‘Jurassic Samnium’, parco avventura realizzato dal Comune di Calvi.

L’area attrezzata è stata costruita nell’area degli impianti sportivi, in un’area boschiva. Il complesso – si legge in una nota diramata dal Comune – prevede diverse attrazioni, fra cui sette percorsi complessivi a più livelli di difficoltà, adatta sia a bambini che ad utenti esperti, con oltre 40 passaggi attrezzati, fra cui ponti tibetani, ponte dell’Himalaya, teleferiche, ponti nepalesi, tunnel di rete, ponte a inganno, e un carosello che arriva a svariati metri d’altezza, immerso fra il bosco e la cascata naturale.

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