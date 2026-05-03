Turno di riposo, occhi puntati sul ‘Comunale’ di Arezzo e taccuino aperto. E’ andato via così il sabato pomeriggio del Benevento, spettatore interessato della sfida tra Arezzo e Vicenza che ha inaugurato la Supercoppa Serie C. Ad aggiudicarsela sono stati i biancorossi, con un risultato largo, complice anche il fatto che i padroni di casa si sono presentati imbottite di riserve, tra l’altro avendo avuto a disposizione praticamente due allenamenti per preparare la partita (hanno ripreso la preparazione solo giovedì, dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie B ottenuta domenica scorsa).

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