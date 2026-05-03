Non soddisfacente il quadro generale e quello specifico per le diverse aziende sanitarie locali “in termini di investimento per i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro”: quanto affermato da un recente report dell’Ufficio studi dell’Uil.

“Solo lo 0,4% delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) gestite dalle aziende sanitarie, viene destinato agli uffici dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL). Inoltre, gli SPSAL ricevono solo il 10.4 % della spesa destinata dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) alla Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica, di cui sono parte integrante” così la sindacalista Ivana Veronese, membro della segreteria federale nazionale, e dell’Ufficio Studi Uil nella presentazione dello specifico report.

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