Malamovida e Ztl, «esposti contro caos notturno e parcheggi in centro storico»

“Siamo stati travolti, come tutti i beneventani, dagli ultimi fatti di cronaca … Le parole del Procuratore della Repubblica, bilanciate, prudenti, ma forti nel loro esprimere l’esortazione alla collaborazione, ci hanno rinvigoriti, quella chiamata alla cittadinanza attiva, all’essere parte di una società che ha il diritto di pretendere il rispetto delle Leggi, ha spinto, altri cittadini, a sottoscrivere un nuovo atto di querela contro ignoti”, l’analisi e la premessa del ragionamento dell’avvocato Luigi Marino, presidente del comitato di quartiere ‘Centro Storico’.

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