Il Movimento 5 Stelle ha provveduto ad ufficializzare i vari coordinatori territoriali. Nel Sannio come noto, il presidente Conte ha nominato Gabriele Iarusso, vicesindaco di Circello che prende il posto di Sabrina Ricciardi. Una nomina che non è stata vista di buon grado dal Gruppo Territoriale Montesarchio-Valle Caudina che ha espresso il proprio pensiero attraverso una nota.

“Per quanto riguarda il nostro territorio, oltre alla riconferma di Salvatore Micillo come coordinatore regionale, ci è stato «assegnato» un nuovo coordinatore provinciale. La scelta delle parole non è casuale, perché di assegnazione si tratta. La nomina del Coordinatore Provinciale è stata calata dall’alto, in contrasto con quanto deciso con Nova, senza alcuna legittimazione della base e senza alcuna trasparenza sui criteri adottati. È stata letteralmente «comunicata» in una riunione online con i Rappresentanti dei GT, che non sono stati affatto consultati, ma semplicemente informati di una decisione già assunta!”.

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