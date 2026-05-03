Un venerdì pomeriggio di alta tensione tra i Comuni della Valle Telesina si è concluso con un arresto e il recupero dell’intera refurtiva. Un uomo di nazionalità serba, classe 1996 e residente nel campo Rom di Napoli, è finito in manette grazie alla sinergia tra le Forze dell’Ordine e la prontezza di una pattuglia del Commissariato di Polizia di Telese Terme. Tutto ha avuto inizio intorno alle 18 a Castelvenere. Un residente, sembrerebbe rientrando presso la propria abitazione, si è trovato di fronte a ladri ancora in azione nella sua proprietà.

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