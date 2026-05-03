Il sannita Luigi Baldini salva Enpapi dal dissesto

Grande risultato quello raggiunto dal presidente sannita di Enpapi Luigi Baldini. Originario di Solopaca, Baldini è arrivato alla guida dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (con sede a Roma) ereditando una situazione finanziaria che dire difficile è dir poco: il patrimonio netto era sprofondato a -37 milioni di euro nel 2021.

Al manager sannita spettava il gravoso compito di invertire la rotta. E i numeri del bilancio consuntivo del 2025 – avanzo record di 13.585.312 euro – dicono che ce l’ha fatta.

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