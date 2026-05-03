Il sindaco Pietro Crocco risponde punto su punto alle interrogazioni indirizzategli nell’ultimo mese dal gruppo di minoranza Nuova Cusano riguardo alle condizioni del torrente Reviola, alle tempiste per la riapertura della sede postale e dello sportello bancario e al fenomeno del randagismo canino.

Sullo stato del torrente, anch’esso interessato dal fenomeno alluvionale verificatosi durante le festività pasquali e che come si ricorderà ha colpito in particolar modo i comuni del Fortore, i consiglieri Marino Marino Di Muzio, Marianna Cassella, Antonella Crocco e Pasquale Maturo scrivevano, il 16 aprile, che l’alveo presenta una diffusa vegetazione e detriti che lo ostruiscono, e che vi è una riduzione della sezione idraulica utile al deflusso delle acque. Per questo chiedevano all’amministrazione di disporre una verifica tecnica dell’intero corso del torrente e di sollecitare un intervento urgente da parte degli enti competenti.

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