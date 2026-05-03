Il caso Santamaria continua ad alimentare il dibattito e, in attesa di eventuali altri risvolti giuridici, è sul piano politico che il dibattito si infiamma. Nel mirino il ‘silenzio assordante’ del sindaco Mastella che, attraverso una nota di Noi di Centro, prova a respingere al mittente le accuse: non lo fa entrando nel merito, ma passando al contrattacco. “La corrente alternata del giustizialismo alimenta la memoria corta – la premessa -. Non c’era questo incredibile afflato di moralismo quando, tra il 2021 e il 2022, 170 mila euro in contanti furono ritrovati in casa di un sacerdote, che era allora capo della Caritas, dalla Finanza. Arrestato, andò ai domiciliari. L’attuale capo di Civico 22 Moretti era il suo braccio destro e sinistro. Allora non ci fu né uno, né nessuno del 22 civici moralisti che sollevò questioni morali”.

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