Incappati nella fitta rete di controlli e servizi di prevenzione disposta dal Comando provinciale dei Carabinieri, due ladri beccati in flagranza di reato nel comprensorio territoriale di Ponte, proprio mentre erano intenti a scassinare una cassaforte, divelta dal muro in un’abitazione nel borgo dell’hinterland beneventano. I militari hanno sorpreso i due malviventi, provenienti da un campo nomadi del napoletano, proprio mentre cercavano di scassinare il forziere nel giardino della stesa villa in cui era stato asportato pochi minuti prima.

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