Vela, 113 le barche iscritte, 226 i velisti: domenica sarà assegnata la Coppa Italia

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – È partito l’assalto finale alla Coppa Italia 2026 delle classi 420 e 470, che sarà assegnata domenica alla conclusione della tappa di Livorno, che fa parte del programma della Settimana Velica Internazionale: 226 i regatanti iscritti complessivamente, di cui 150 minorenni e 81 donne, che gareggeranno su 113 barche, provenienti da ogni parte d’Italia. Il campo di regata è posizionato in uno specchio d’acqua al traverso dell’Accademia Navale. Le classifiche, sia della tappa che complessiva della Coppa Italia, saranno separate fra le due classi. Quest’ultima consentirà ai migliori l’accesso ai campionati mondiali ed europei della prossima estate. Tre le prove previste ogni giorno fino a domenica, anche se ieri il forte vento ha costretto gli organizzatori a rimandare più volte la partenza per motivi di sicurezza, eliminando una manche.

Nella classe 470, entrambe le prove sono state vinte dai due equipaggi sloveni del “JK Pirat sailing club” di Portorose, che ora sono ai primi due posti della classifica generale provvisoria. In testa c’è la coppia Martin Fras-Mija Skerlavaj, inseguiti a due punti da Ana Planinsic e Teo Gerzelj. Al terzo posto, e prima fra gli italiani, una delle tre barche del Circolo velico di Antignano, condotta da Marcello Miliardi ed Emma Maltese. In gran parte minorenni gli equipaggi in gara nella classe 420, dove la lotta per le prime posizioni è serratissima. Dopo le prime due prove è in testa il team del Circolo vele vernazzolesi, con un primo e un secondo posto. Alle loro spalle, staccati di un solo punto grazie a un primo e un terzo posto, l’equipaggio italo-ucraino dello Yacht Club Imperia, che precede di nuovo di un solo punto l’altra barca, tutta al femminile, dello stesso circolo: le ragazze sono arrivate infatti seconde e terze nelle prime due regate.

Buona la prova dell’equipaggio dell’Accademia Navale: ottavi in entrambe le prove, i due allievi sono attualmente all’11° posto nella classifica cumulata dopo due manche. Stamattina si torna in acqua per altre tre prove, che potrebbero confermare questi rapporti di forza, stravolgerli o far emergere nuovi pretendenti al titolo. Nel primo pomeriggio inizieranno le sfide della classe J-24, che si terranno in un campo di regata posizionato al traverso della Lega Navale. La cerimonia di premiazione per le classi 420 e 470 avverrà domenica 3 maggio pomeriggio alle 17:30, nella sala principale dell’Accademia Navale, alla presenza dell’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto, insieme a quella di tutte le altre classi in gara nel secondo week-end della Settimana Velica Internazionale 2026.