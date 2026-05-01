Sinner in finale a Madrid, Fils battuto in 2 set in semifinale – Rivivi il match

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Arthur Fils nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Madrid oggi 1 maggio 2026 e vola in finale. L’azzurro, numero 1 del mondo, supera il francese. testa di serie numero 21, per 6-2, 6-4 in 1h26′. L’altoatesino va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 e del 28esimo in carriera. Sinner, imbattuto da 22 match, nella stagione in corso ha vinto a Indian Wells, Miami e Montecarlo. A Madrid, contro il tedesco Alex Zverev, giocherà la quinta finale consecutiva in un Masters 1000 considerando anche il finale della scorsa stagione.

“Mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set, nel secondo invece sono stato un po’ più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance di oggi. In questi momenti cerco di giocare il miglior tennis possibile: oggi è stata un’ottima giornata, affrontavo uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento”, dice Sinner.

“Oggi le condizioni erano diverse, nel primo set c’era vento, poi la situazione è diventata più normale. La vittoria di oggi vuol dire tanto per me perchè è un torneo dove non avevo mai giocato la finale. Domenica sarà molto difficile ma sono felice di potermi giocare un altro titolo”, aggiunge.

La finale si gioca domenica pomeriggio.