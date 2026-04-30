18 anni compiuti lo scorso 18 ottobre. L’ultimo anno di studi all’Istituto ‘Lucarelli’ di Benevento. A giugno c’è l’esame di maturità, poi sarà tempo per le prime scelte che indirizzano una giovane vita. Invece la vita di Guido finisce in una mattinata di aprile, per una drammatica fatalità.
Guido Catilino è un ragazzo di San Martino Valle Caudina, fortemente radicato nella sua terra. Per questo motivo quando la notizia inizia a rimbalzare in provincia, una comunità si ferma, letteralmente stordita.
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