Un risultato concreto, atteso da tempo e oggi finalmente realtà: l’amministrazione guidata da Salvatore Coletta porta a casa un finanziamento strategico per la sicurezza del territorio e avvia il progetto ‘Paupisi Sicura’.
Il percorso prende avvio il 21 luglio 2025, quando in Prefettura viene illustrato l’iter per accedere ai fondi del Programma operativo complementare ‘Legalità’ 2014/2020, con risorse complessive pari a 2 milioni di euro destinate alla videosorveglianza. Paupisi si fa trovare pronta: in tempi rapidi, con delibera di Giunta n. 43 del 29 luglio 2025, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica, rispettando la scadenza del 13 agosto per la presentazione dell’istanza.
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