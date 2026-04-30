Mancata cura del verde pubblico, De Stasio chiede convocazione commissione

Siamo alle porte dell’estate, il caldo aumenta e con esso anche qualche problema relativo alla cura del verde pubblico. E’ quanto tiene a far presente la consigliera comunale Rosetta De Stasio nella veste anche di vicepresidente della Commissione Ambiente. A tal proposito De Stasio ha “chiesto alla Presidente della commissione stessa, D.ssa Luisa Petrone, di convocare a stretto giro il Dirigente del Settore Ambiente in commissione affinchè ci chiarisca e dia le dovute informazioni circa la carenza ed inefficace manutenzione del verde pubblico in varie parti della città. Il problema mi è stato segnalato da molti cittadini, in particolare abitanti della zona alta, ove le erbacce hanno addirittura coperto panchine e muretti di recinzione, e del Rione Libertà, in particolare via Matarazzo, via Rivellini, e traverse adiacenti, ove erbacce, piante e rifiuti di ogni genere ostruiscono finanche il passaggio pedonale. Mi auguro che la mia richiesta venga accolta al più presto, in modo da evitare le famose lungaggini di un’interrogazione e cercare di risolvere quanto prima il problema nell’interesse dei cittadini”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia