Finisce con l’auto contro muro di una casa, ferito 62enne

Uno schianto improvviso ha scosso la mattinata di ieri a Moiano, dove un sessantaduenne residente nel medesimo Comune è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo via Carrillo.

L’uomo si trovava alla guida della sua Fiat Panda quando, presumibilmente a causa di un malore che gli ha fatto perdere i sensi, ha smarrito il controllo della traiettoria finendo per impattare violentemente contro il muretto di cinta di una casa.

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