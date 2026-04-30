Adesione massiccia per l’avviso pubblico dell’Asl di Benevento per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato, preventivato con durata di 8 mesi, prorogabili, per 56 posizioni lavorative come operatori sociosanitari per le esigenze relative all’assistenza territoriale.
Sono 1.828 le candidature che saranno vagliate dalla commissione di concorso insediata con delibera delle ultime ore della direttrice generale Tiziana Spinosa.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia