Giornata difficile quella di ieri sul fronte della mobilità ferroviaria per un inconveniente tecnico sulla linea Caserta – Benevento – Foggia. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Savignano e Montaguto per un problema alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Inevitabili ritardi, variazioni e cancellazioni. Tre corse cancellate, tra cui il Roma Termini (7:28) – Taranto (15:25), con corsa terminata a Benevento e servizio sostitutivo bus organizzato per i viaggiatori.

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