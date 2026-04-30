Si torna a fare sul serio. Dopo aver smaltito i postumi dei lunghi festeggiamenti per il ritorno in Serie B, il Benevento ha ripreso a lavorare, anche se all’orizzonte non ci sono impegni agonistici, almeno per questa settimana. I giallorossi infatti hanno la possibilità di usufruire di un week-end di riposo, prima di debuttare in Supercoppa, cosa che avverrà il prossimo 9 maggio: se in casa con l’Arezzo oppure in trasferta con il Vicenza dipenderà dall’esito del confronto in programma sabato pomeriggio tra le vincenti degli altri due gironi di terza serie. L’esordio posticipato consentirà a Floro Flores di poter recuperare pedine preziose in vista della prima sfida del triangolare che assegna il titolo di regina della C. E, in tal senso, le prime notizie confortanti sono arrivate dalla seduta svolta – a porte aperte – ieri mattina all’antistadio ‘Imbriani’.

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