Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due soggetti di 35 e 42 anni, residenti a Napoli, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e notificato loro foglio di via obbligatorio dal comune di Benevento della durata di 4 anni. Gli agenti hanno intercettato nella zona alta del capoluogo, una Fiat 600 di colore nero con a bordo i due e hanno ritenuto opportuno un controllo che ha portato a riscontri rilevanti.

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