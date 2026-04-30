1 maggio: Confsal, torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’

Napoli, 30 apr. (Labitalia) – La Confsal celebra la sua nona edizione della Giornata del lavoro con un evento dedicato a ‘Lavoro è futuro’, venerdì 1° maggio in piazza del Plebiscito, a Napoli, a partire dalle 9.30. Un’edizione, quella di quest’anno, che vedrà alternarsi sul palco un ricco parterre di ospiti e testimonianze intorno al tema di quale sarà il lavoro di domani, concentrandosi sugli aspetti cruciali del dibattito attuale quali le disuguaglianze salariali, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la digitalizzazione e necessità di un sistema di tutele davvero inclusivo e universale.

“In occasione del Primo Maggio, abbiamo voluto porre al centro del dibattito le grandi sfide che attraversano oggi il mondo del lavoro e sulle prospettive da tracciare insieme per progettarne il futuro, che impegnano quotidianamente l’azione sindacale Confsal, nel settore pubblico come in quello privato. Dall’esigenza di emendare il Decreto Lavoro 1° maggio all’innalzamento dei salari poveri e delle retribuzioni medie italiane, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi sul cuneo fiscale, riteniamo indispensabile agire per garantire un lavoro più dignitoso, sicuro e realmente inclusivo a tutti. In una fase segnata da precarietà, profondi mutamenti tecnologici, politiche ancora inadeguate e incertezza internazionale è indispensabile rimettere al centro il valore e la dignità del lavoro, accompagnando con responsabilità i cambiamenti in atto”, dichiara il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta.

L’appuntamento di Confsal vedrà anche quest’anno il coinvolgimento di tutte le regioni italiane, collegate via streaming con il palco centrale di Napoli per creare un’unica grande piazza del lavoro. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 9.30 sul sito confsal.it e sul canale YouTube Confsal – Lavoro TV, con traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS).