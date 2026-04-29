Un giorno che resterà per sempre tra i ricordi dei tifosi giallorossi. La serata che celebra il trionfo del Benevento con la promozione in Serie B è la stessa che regala alla terra sannita una coreografia da brividi. Lo stregone che sovrasta tutto lo stadio, accompagnato dai simboli della città, in un’autentica opera d’arte che rispecchia, in ogni dettaglio, l’orgoglio sannita e l’amore per la propria terra, quella della Strega. Un lavoro durato mesi e riassunto nei sei minuti d’incanto del “Vigorito”, accolto dall’entusiasmo e dall’emozione di tutto lo stadio.

Alle spalle di un capolavoro come questo c’è un progetto lunghissimo di prime bozze, cambi di scenario, notti insonni e corse contro il tempo. Dall’idea alla stampa, dal concetto astratto alla realizzazione su metri e metri di pannelli che hanno addobbato il “Vigorito” nella sua serata più bella.

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