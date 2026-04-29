Nuova ordinanza sindacale che dispone la proroga per 30 giorni dell’affidamento in regime di prorogatio del trasporto pubblico locale alla ditta Trotta Bus che da inizio 2026 gestisce in modo provvisorio. Il tutto in attesa del subentro di AirCampania (soggetto aggiudicatario del tpl su gomma nel lotto Avellino Benevento).
Un atto giustificato dalla necessità di garantire il servizio ai cittadini e evitarne la brusca interruzione che laddove non proseguisse la gestione provvisoria di Trotta alle attuali condizioni sarebbe inevitabile.
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