Sostenibilità, Federlegnoarredo e Assorestauro siglano intesa per valorizzare il patrimonio edilizio storico

Milano, 29 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Federlegnoarredo e Assorestauro uniscono le forze per promuovere la valorizzazione sostenibile del patrimonio storico edilizio. E’ stato siglato un protocollo d’intesa che mette in relazione la filiera del legno-arredo e il settore del restauro architettonico e artistico, con l’obiettivo di sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio costruito italiano, elemento fondamentale dell’identità culturale del Paese e leva di sviluppo economico, turistico e territoriale.

Nel dettaglio, la collaborazione si articolerà in diversi ambiti strategici: dallo sviluppo di percorsi formativi dedicati al restauro degli elementi lignei e alla qualificazione delle competenze, alla promozione della ricerca su materiali e tecnologie innovative; dalla partecipazione congiunta a programmi europei fino alla diffusione di buone pratiche di intervento sostenibile. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai progetti territoriali, con iniziative per la rigenerazione dei centri storici e dei borghi.

“Il restauro e la manutenzione degli edifici storici rappresentano una delle principali sfide dei prossimi anni, anche in considerazione del fatto che il contesto dei centri storici italiani è unico nel panorama europeo e mondiale. Sono richieste competenze altamente specializzate e materiali coerenti con i principi di sostenibilità e qualità. In questo scenario il ricorso a materiali rinnovabili come il legno per pavimentazioni, finestre, porte e scale può offrire un contributo concreto, sia in termini di prestazioni tecniche sia per la capacità di integrarsi nei processi di riqualificazione e conservazione”, ha dichiarato Andrea Bazzichetto, presidente di Edilegnoarredo di Federlegnoarredo. “La collaborazione con Assorestauro rafforza il posizionamento del nostro comparto sui temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana”.

Come sottolineato da Carlo Piemonte, direttore generale di Federlegnoarredo, l’iniziativa nasce dalla volontà di interpretare il ruolo di rappresentanza della Federazione attivando sinergie e progettualità concrete, in linea con le principali strategie europee della New European Bauhaus e con i programmi di valorizzazione urbana dei centri storici. L’accordo è stato siglato al Salone del Mobile.Milano, alla presenza di Luca Palermo, direttore generale di Federlegno Arredo Eventi spa.



Andrea Griletto, direttore di Assorestauro, ha dichiarato: “Questo protocollo rappresenta un passo importante verso una visione integrata del restauro, in cui la conservazione del patrimonio storico dialoga in modo sempre più strutturato con l’innovazione sostenibile e la qualità delle filiere produttive. La collaborazione con Federlegnoarredo ci consente di rafforzare il legame tra tradizione e contemporaneità, promuovendo l’utilizzo consapevole di materiali naturali e tecnologie compatibili con i principi della conservazione. Il nostro obiettivo è contribuire alla definizione di modelli operativi replicabili, capaci di coniugare tutela, sostenibilità e sviluppo dei territori, valorizzando al contempo le competenze altamente specializzate che rendono il restauro italiano un punto di riferimento a livello internazionale”.