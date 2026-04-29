Sanità, si registra altro intervento politico. L’intento? Riuscire a porre rimedio a certe condizioni che, da anni, hanno stravolto il sistema e finito con incidere, in maniera negativa, sulla vita dei cittadini. Ogni giorno si assiste a qualche manchevolezza.

Problemi che esasperano il cittadino ed allo stesso tempo sminuiscono il lavoro, serio e professionale, dei tanti professionisti che operano nel settore.

“Se oggi nel Sannio oltre un cittadino su tre è costretto a rivolgersi al privato per una visita o un esame, significa che il diritto alla salute rischia di diventare un privilegio. È un dato che impone una risposta politica immediata”. Lo afferma Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

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