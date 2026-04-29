M5S Sannio, Conte ufficializza Gabriele Iarusso come nuovo coordinatore provinciale

Il primo aprile lo avevamo preannunciato dalle colonne di questo giornale. Ebbene oggi è giunta anche la ‘consacrazione’ di Giuseppe Conte. Stiamo parlando della nomina di Gabriele Iarusso quale nuovo coordinatore provinciale M5S Sannio. Iarusso, vicesindaco di Circello prende il posto di Sabrina Ricciardi.

Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con la designazione di Gabriele Iarusso, vice sindaco del comune di Circello, quale coordinatore provinciale di Benevento, apre una nuova fase politica nel Sannio.

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