È tutto pronto per l’edizione numero 26 del pellegrinaggio del primo maggio in onore di San Pio da Pietrelcina. Organizzato dalla parrocchia del santissimo Rosario di Pastene, frazione di poco più di 600 abitanti del comune di Sant’Angelo a Cupolo, questo cammino di fede riesce da 26 anni a radunare migliaia di fedeli da ogni parte d’Italia. Lo scorso anno si è registrato un vero e proprio boom di partecipazioni, con circa 2.500 persone attirate dalla reliquia di San Pio, che è stata a Pastene per ben tre giorni. «Quest’anno ci sarà una chicca ancor più entusiasmante – fanno sapere gli organizzatori -. Il pellegrinaggio sarà contro ogni forma di guerra e in ricordo di Don Pasquale Mainolfi, che ci aspettava sempre, ogni anno, alla chiesa di San Gennaro a Benevento».

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