Il Benevento si gode la promozione, ma già guarda oltre. Il ritorno in Serie B è stato celebrato nel migliore dei modi, con il popolo sannita completamente coinvolto nella festa. Ora però è tempo di rivolgere lo sguardo in avanti. Prima alla Supercoppa, ultimo impegno stagionale per la truppa guidata da Antonio Floro Flores, poi alla programmazione della prossima stagione. E tra i dossier più urgenti sul tavolo della società giallorossa c’è quello legato allo stadio ‘Vigorito’, il cui adeguamento rappresenta un passaggio obbligato per ottenere la licenza nazionale e, di conseguenza, il via libera alla partecipazione al campionato cadetto.

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