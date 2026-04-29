Guardia Sanframondi – Parte la ‘Rivoluzione Gentile’ di Fiorenza Ceniccola

Ci aveva provato Fiorenza Ceniccola, nei mesi che precedevano la deadline del 25 aprile, a costruire un’alternativa politica che in poco tempo potesse prepararsi a correre da sola alla tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Ma dinanzi allo scenario che una terza lista avrebbe prodotto – frammentazione di uomini e di numeri – la giovane consigliera comunale uscente ha dovuto accettare di fare dietrofront. Da qui la scelta di ricandidarsi nella lista “Insieme per Guardia” del sindaco Raffaele Di Lonardo, con il quale è stata eletta alle comunali del 20 settembre 2020.

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