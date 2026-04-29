Che a Foiano di Val Fortore sarebbe stata una campagna elettorale senza esclusioni di colpi lo si era capito già alla vigilia, e le prime battute post consegna delle liste confermano le aspettative.

Come da previsioni, a contendersi lo scranno da Sindaco saranno Giuseppe Ruggiero, che prova a prendersi il secondo mandato con la lista “Uniti per Foiano”, e Michele Paoletta con il progetto “Foiano riparte – Il cambiamento che si vede”, che negli ultimi mesi, tramite il megafono de “La voce di Foiano”, aveva fatto una dura opposizione al Sindaco.

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