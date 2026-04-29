L’assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rende noto che a partire dalla mattina di giovedì 30 aprile piazza Orsini non sarà più spazio disponibile per il parcheggio di autovetture.

“Nel ringraziare il Consorzio dei proprietari dei suoli di piazza Orsini per la concessione degli spazi che si è protratta da dicembre fino ad aprile, ancorché l’accordo iniziale prevedesse l’uso per le sole festività natalizie, comunico che con la fine del corrente mese, spirano i termini temporali dell’intesa e dunque, come richiesto dai proprietari, cessa dunque l’opzione di utilizzare questo slargo per il parcheggio”, spiega in una nota l’assessore Cappa.