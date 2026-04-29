Si amplia l’indagine partita con l’arresto di Gennaro Santamaria, l’ex dirigente comunale accusato di concussione nei confronti di un professionista tecnico, con avviso della Procura: un accertamento tecnico irripetibile di cui sono state informate la dirigente Urbanistica del Comune di Benevento, Antonella Moretti e il funzionario dello stesso settore, Maria Antonella Matticoli. Per le due, così come l’indagato principale, informativa sullo svolgimento della copia forense di file contenuti nello smartphone e nel tablet.

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