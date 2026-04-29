Via a una mappatura del territorio per intervenire, a seconda delle priorità, nelle aree più esposte alla carenza idrica.

San Nicola Manfredi è uno dei Comuni del Medio Calore più colpito dal problema acqua, dove al netto dei distacchi serali, oggi sistemici, sono frequenti le interruzioni dell’erogazione, soprattutto nella zona collinare del paese. I residenti sono esasperati, in tanti costretti all’acquisto di un’autoclave, mentre chi non può permettersi questo investimento deve fare i conti con un servizio dimezzato, quando va bene.

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