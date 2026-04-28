Alla scoperta di un nuovo mondo con la voglia di mettersi in mostra e di alzare al cielo un altro trofeo. Dopo la coppa del girone C di Serie C, il Benevento non vuole più fermarsi: in palio per la squadra di Floro Flores ora c’è la Supercoppa, una realtà per tanti nuova ma che vale un primo assaggio di ciò che verrà il prossimo anno. Sulla strada della Strega, costretta ad attendere le sue avversarie, ci sono Arezzo e Vicenza, le regine degli altri gironi e prossime avversarie dei giallorossi in Serie B: un torneo da non sottovalutare anche per questo particolare e che custodisce un altro trofeo da mettere in bacheca per la Strega. In casa Benevento c’è chi l’ha già vinta in carriera, sia di recente che nelle edizioni un po’ più lontane. I più ‘freschi’ da questo punto di vista sono Edoardo Pierozzi e Stefano Scognamillo, due garanzie di successo per questa categoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia