Nella mattinata di ieri Sant’Agata de’ Goti ha fatto da cornice alla cerimonia di commemorazione del tredicesimo anniversario della morte dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Tiziano Della Ratta, ucciso il 27 aprile 2013 a Maddaloni nel corso di un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori. Alla memoria del graduato, nato a Sant’Agata de’ Goti il 27 settembre 1978, è stata conferita, si ricorda, la Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione “Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all’interno di una gioielleria, non esitava, unitamente a un commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola, entrati per perpetrare una rapina.

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