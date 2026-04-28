L’associazione Benevento Domani, sorta da poco ma già più che operativa. Con il presidente Nicola Boccalone un gruppo di persone unite dallo scopo di provare a lanciare proposte affinché il territorio possa trarne vantaggi.

Oggi il focus dell’associazione si rivolge alla Sanità. Un comparto che, come noto, ha vissuto e continua a vivere un periodo poco felice, il tutto a discapito dei cittadini. Qualcosa però è cambiato e, con il piano di rientro oramai alle spalle, è tempo di rilanciare e di rimettere in ordine conti ma anche professionalità e prestazioni.

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