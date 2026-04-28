Nuova disputa a San Giorgio del Sannio in materia di tasse locali.

Il dibattito è stato innescato da una interrogazione presentata dalla capogruppo di ‘San Giorgio futura’ Giovanna Petrillo, centrata sull’affidamento di un nuovo servizio di recupero dei tributi locali. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi: l’amministrazione comunale ha dato seguito al rapporto con la società Pubblialifana srl di Piedimonte Matese per la gestione di accertamenti e riscossione coattiva delle entrate, per un importo di 93.398 euro.

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