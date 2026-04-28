Controlli nel Fortore dei Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal comando provinciale di Benevento nel fine settimana segnato dall’Anniversario della Liberazione d’Italia. Sono state impiegate 18 pattuglie per un controllo più incisivo del territorio della Val Fortore, finalizzato al contrasto dei reati predatori, specie in danno delle postazioni bancomat e postamat, dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e, soprattutto, per garantire la tranquillità dei cittadini locali e dei tanti turisti giunti in zona in concomitanza dell’importante festività.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia