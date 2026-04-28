Gli studenti della II classe della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo ‘S@minum’ di Pontelandolfo sono stati premiati, ieri mattina, presso la Sala Giulio Cesare del Campidoglio, per il 3° posto nella sezione Prosa del progetto “Salva la tua Lingua Locale” con un lavoro dal titolo “Car’ Ricùcc'”.

Il premio letterario nazionale, giunto all’undicesima edizione, negli ambiti poesia, prosa edita e inedita in dialetto e musica è indetto da Unpli, Ali (Autonomie locali per l’Italia) con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’Eip – Scuola Strumento di Pace.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia