Aumenta il numero di Case di comunità e Ospedali di comunità della Asl di Benevento.

Si sono chiusi gli interventi infrastrutturali legati al Pnrr sanitario in tre poli, ma bisogna ricordare che altra cosa è la effettiva e piena operatività, che richiederà solo strumentazioni e arredi ma anche l’assunzione di maggiore personale.

Attraverso due delibere della dg Tiziana Spinosa c’è stata la rimodulazione dei termini dei lavori per undici strutture, sebbene in tre casi il cantiere è di fatto concluso: la Casa di Comunità realizzata nella Casa di Jonas, a Benevento; l’Ospedale di comunità di San Bartolomeo in Galdo, e la Casa di comunità di San Marco dei Cavoti.

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