Un deciso potenziamento dei controlli sulla movida, segnata da troppi episodi di violenza giovanile.
Ieri mattina la presentazione del comandante della Polizia municipale di Benevento, Giuseppe Vecchio, alla presenza del sindaco Clemente Mastella.
Presentato un veicolo Toyota Aygo che con le sue dimensioni compatte consentirà maggiore guidabilità nei vicoli del centro storico e strumenti quale un fonometro, per refertare superamento limiti emissioni sonore; un metal detector, utile per intercettare persone in possesso di lame o altre armi e un kit per screening sull’intossicazione da stupefacenti.
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