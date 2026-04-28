Via libera dall’Organismo straordinario liquidazione alla rottamazione esattoriale di otto cartelle che prevedevano esazione fiscale per poco più di 781mila euro. Un passaggio reso possibile dalla legge sulla cosiddetta ‘Rottamazione quinquies’. La prospettiva è di incassare 384mila euro.
C’è in pratica il dimezzamento dell’incasso fiscale, ma al tempo stesso al posto dell’incertezza di una procedura coattiva si preferisce un introito sicuro.
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