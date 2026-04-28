Infortuni, Franzolini (FenealUil): “Fare di più, attenzione Inail e Inl”

Roma, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Noi abbiamo partecipato a questa giornata sulla salute e sicurezza come FenealUil, dentro quelle che sono le iniziative concordate insieme agli amici e ai colleghi di Cisl e Cgil. E continuiamo a chiedere agli organi ispettivi del lavoro e all’Inail un impegno serio e concreto sotto il profilo di salute e sicurezza sul lavoro. Sappiamo che purtroppo abbiamo ancora più di 1.000 morti sul lavoro in Italia, più moltissime malattie professionali e tantissimi infortuni, seppure non letali. È chiaro che bisogna fare di più, bisogna fare meglio, bisogna farlo sotto il profilo della formazione e l’informazione dei lavoratori e l’Inail ci sta aiutando in questo senso. Parimenti va fatto molto di più sul tema dei controlli e delle verifiche nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili. Ed oggi abbiamo ricevuto sia dall’Inail che dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) una attenzione importante”. Così, in un intervista con Adnkronos/Labitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, sull’incontro di oggi, in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra i sindicati dei lavoratori delle costruzioni con Inail e Inl.

E Franzolini ha ribadito che sul tema “il sindacato c’è, mette in campo tutta la sua forza. È una battaglia ancora lunga, ed e ci vorrà ancora parecchio tempo, però insieme alla nostra Uil, con l’iniziativa di ‘Zero morti sul lavoro’, contiamo di ottenere i primi risultati in tempi abbastanza brevi”.

E Franzolini ha ricordato “tutto il lavoro che facciamo con gli enti bilaterali edili, con le casse edili, con i nostri Formedil, con i nostri istituti che fanno le visite tecniche di cantiere e anche con tutti i nostri Rlst”, ha concluso.